بيليرين: سيبايوس يلعب من أجل من حوله

هيكتور بيليرين نجم فريق أرسنال يؤكد أن داني سيبايوس سيمثل إضافة قوية للغاية بالنسبة للمدفعجية.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أشاد اللاعب الإسباني هيكتور بيليرين نجم فريق أرسنال بزميله في الفريق المعار من ريال مدريد داني سيبايوس المنضم للفريق حديثًا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أن سيبايوس يمتلك العديد من المزايا التي سيضيفها للفريق في الفترة المقبلة.

🎙️ "في كل مرة يتم سؤالي عن هذه القصة لا تتغير إجابتي لأنني لا أمتلك عنها أية معلومات ولا أهتم بذلك أصلًا" 🎙️



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— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 23, 2019

وقال بيليرين: "لقد لعبت معه منذ أن كانت أعمارنا ١٨ أو ١٩ عامًا، لقد لعبنا سويًا لمنتخب تحت الـ ٢١ عام، ونتفاهم بشكل جيد للغاية معًا داخل الملعب".

وأضاف: "هو لاعب عظيم وسيكون إضافة قوية للغاية لفريقنا وللدوري الإنجليزي، البطولة المحلية لدينا أقوى قليلًا من أي بطولة آخرى، لكنه أظهر أنه جاهزًا لها".

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وأكمل: "هو من نوعية اللاعبين الذين سيقومون بأي شيء من أجل فريقهم، كما أنه لديه قلب طيب ويلعب من أجل كل من حوله، كما قلت هو إضافة عظيمة لنا".

جدير بالذكر أن سيبايوس كان قد شارك أساسيًا مع فريق أرسنال في المباراة الماضية ضد بيرنلي وصنع هدفي فريقه في المباراة.