بيليجريني يطالب رايس بإتخاذ بوسكيتس ولامبارد مثل أعلى

مانويل بيليجريني المدير الفني السابق لمانشستر سيتي والحالي لوست هام يطالب لاعبه الشاب ديكلان رايس أن يتخذ من كل من بوسكيتس ولامبارد مثل أعلى.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أشاد المدرب التشيلياني مانويل بيليجريني المدير الفني السابق لفريق ماشنستر سيتي والحالي لوست هام يونايتد باللاعب الشاب ديكلان رايس نجم خط وسط الهامرز.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بيليجريني وأكد خلالها على ضرورة استمرار رايس في التطور إذا ما أراد أن يكون لاعب من طراز عالمي.

وقال بيليجريني: "الجميع شاهد كيف تطور ديكلان رايس منذ انطلاقة الموسم الجاري، لا أرى أي سبب قد يمنعه من الاستمرار في التطور كما هو يتطور بالوقت الحالي".

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وأضاف: "هناك العديد من النجوم عليه أن يشاهدهم حتى يستمر تطوره، منهم من لعب منذ سنوات ومنهم من لا يزال في الملعب، مثل بوسكيتس في برشلونة، هو يبني الهجمة بلمستين ولا يفقد الكرة ولا يخرج تمريرة بشكل سيء".

وأكمل: "هناك أيضًا فيرناندينيو، يمكنه أن يتعلم الكثير من متابعته، وعليه أن يشاهد فرانك لامبارد وطريقة لعبه، والعديدون فهو دومًا لاعب يحب أن يتعلم ويستمع بشكل جيد".

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جدير بالذكر أن رايس كان قد لفت أنظار العديد من كبار الدوري الإنجليزي في الفترة الماضية وهناك توقعات بانضمامه لأحد فرق القمة في وقت قريب.