بيليجريني: الفوز على توتنهام جاء في وقت مثالي

تعرف على تصريحات بيليجريني عقب فوز وست هام على توتنهام

عبر مانويل بيليجريني، المدير الفني لنادي وست هام، عن سعادته بالفوز على توتنهام بعد سلسلة تعثرات في الفترة الأخيرة.

توتنهام تعرض لأول خسارة على ملعبه الجديد أمام وست هام بهدف نظيف في ديربي لندن.

وقال بيليجريني في تصريحات عقب المباراة: "النتيجة مرضية للغاية وخاصة بعد النتائج السلبية التي حققناها مؤخرًا وتحديدًا في آخر مباراتين وكنا نستحق الفوز فيهما".

وتابع: "اليوم لعبنا بأفضل صورة ممكنة ودافعنا بصورة جيدة دون كرة بهدف الفوز وقد تحقق في الأخير".

أول هزيمة لتوتنهام على ملعبه الجديد 😯

المعركة ستشتعل أكثر على المركز الثالث 🔥 pic.twitter.com/4ZiMF5HZgW — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 27, 2019

مدرب مانشستر سيتي السابق أشاد بماركو أرناتوفيتش بقوله: "لقد مرر كرة رائعة في الهدف الذي سجله أنطونيو ونتمنى ألا تكون إصابته قوية ونستطيع تقديم الافضل".

واختتم: "الموسم كان صعبًا وسوف نحاول الحفاظ على القوام الأساسي للفريق الموسم المقبل وواثق من أنّه بتطوير العقلية سنقدم موسمًا أفضل العام المقبل".



توتنهام حافظ على المركز الثالث برصيد 70 نقطة ولكنّه قد يخسر مركز مؤهل للأبطال في ظل منافسة من تشيلسي وأرسنال ومانشستر يونايتد.