بيليتش يودع لاعبي الاتحاد بعد إنهاء عقده

اتحاد جدة أنهى عقد بيليتش

عبده الليثي فيسبوك تويتر

قام الكرواتي سلافين بيليتش المدير الفني لاتحاد جدة السعودي، بتوديع لاعبي الفريق بعد الرحيل رسميًا عن العميد خلال الساعات الأخيرة.

وكان بيليتش قد فشل في انتشال الاتحاد من المراكز الأخيرة من ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يتواجد في المركز الـ15.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الاتحاد السعودي لكرة القدم، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورًا للمدرب الكرواتي أثناء توديعه للاعبين.

وتواجد رئيس النادي لؤي هشام الناظر، بعد القرار برحيل المدير الفني رسميًا بعد إنهاء عقده، حيث وجه الشكر لبيليتش بشكل رسمي والتوفيق له في المرحلة المقبلة.

ويسعى اتحاد جدة في الوقت الحالي، في الهروب من الهبوط في الموسم الحالي من الدوري السعودي للمحترفين.