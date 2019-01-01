بيليتش يودع لاعبي الاتحاد بعد إنهاء عقده
قام الكرواتي سلافين بيليتش المدير الفني لاتحاد جدة السعودي، بتوديع لاعبي الفريق بعد الرحيل رسميًا عن العميد خلال الساعات الأخيرة.
وكان بيليتش قد فشل في انتشال الاتحاد من المراكز الأخيرة من ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يتواجد في المركز الـ15.
ونشر الحساب الرسمي لنادي الاتحاد السعودي لكرة القدم، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورًا للمدرب الكرواتي أثناء توديعه للاعبين.
وتواجد رئيس النادي لؤي هشام الناظر، بعد القرار برحيل المدير الفني رسميًا بعد إنهاء عقده، حيث وجه الشكر لبيليتش بشكل رسمي والتوفيق له في المرحلة المقبلة.
📝📸 بيليتش يودع أعضاء الفريق #انا_الاتحاد pic.twitter.com/KzqQMKy1kq— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) February 25, 2019
ويسعى اتحاد جدة في الوقت الحالي، في الهروب من الهبوط في الموسم الحالي من الدوري السعودي للمحترفين.
حضروا من أنحاء الاسكندرية لمساندة فريقهم 🙌— جول مصر (@goaleg) February 25, 2019
جماهير زعيم الثغر 🌊 في مدرجات ستاد برج العرب 🏟️#الاتحاد_السكندري_الهلال
(@UAFAAC :📸) pic.twitter.com/9luFLiiaWD