بيليتش يمهد لاستبعاد القرني وثلاثي أجنبي فقط باقٍ في الاتحاد

الكرواتي يهدف لبداية جديدة من يناير المقبل

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يجهز الكرواتي سلافان بيليتش؛ المدير الفني لاتحاد جدة، لإجراء تعديلات جذرية على الفريق في الميركاتو الشتوي المقبل، من أجل تصحيح الأوضاع.

ويعاني العميد منذ بداية الموسم الجاري من تراجع كبير في نتائجه وأدائه، حيث أنه يحتل المركز الـ15 حاليًا في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، برصيد ست نقاط فقط.

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صحيفة "الرياضية" أوضحت وفقًا لمصادرها أن بيليتش طلب من مجلس الإدارة ضرورة التعاقد مع حارس مرمى أجنبي في يناير المقبل، تمهيدًا لاستبعاد فواز القرني؛ حارس المرمى، من المشاركة أساسيًا والجلوس على مقاعد البدلاء.

وفي السياق نفسه، أكدت المصادر للصحيفة أن الكرواتي استقر على الإبقاء على الثلاثي الأجنبي رومارينيو وكارلوس فيلانويفا وكريم الأحمدي، على أن يتم الاستغناء عن بقية الأجانب والتعاقد مع جدد.

يذكر أن الاتحاد تعاقد مؤخرًا مع الإيفواري سيكو سانجو قادمًا من يونج بويز السويسري لمدة ثلاثة مواسم ونصف، في أولى صفقاته الشتوية من اللاعبين الأجانب. (للاطلاع على سيرته الذاتية)

وكان لؤي الناظر؛ رئيس العميد، قد أعلن من قبل أن تركي آل الشيخ؛ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، سيتكفل بقيمة صفقات الفريق الشتوية بشكل كامل.