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بيليتش يفاضل بين حارسي النجم الأحمر ومولودية الجزائر

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الكرواتي غير مقتنع بفواز وعساف القرني

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

استقر الكرواتي بيليتش؛ المدير الفني لاتحاد جدة السعودي، على ثنائي حراس المرمى اللذين سيفاضل بينهما، للدخول في مفاوضات مع أحدهما، لضمه خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

ويبدو أن الكرواتي غير مقتنعًا بحارسيه فواز وعساف القرني، بعدما استقبلت شباك العميد 31 هدفًا خلال 14 مباراة بالدوري.

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صحيفة "الرياضية" السعودية أكدت وفقًا لمصادرها الخاصة أن مسؤولي الاتحاد حاليًا يفاضلون بين الثنائي الكندي ميلان بورجان؛ حارس مرمى النجم الأحمر الصربي، والجزائري فريد شعال؛ حارس مرمى مولودية الجزائر.

بورجان - صاحب الـ31 عامًا - شارك الموسم الجاري مع النجم الأحمر في 29 مباراة بمختلف البطولات، استقبل خلالهم 31 هدفًا، وحافظ على شباكه نظيفة في 13 مباراة.

بينما شعال - صاحب الـ24 عامًا - شارك مع المولودية في 12 مباراة بدوري الموسم الجاري، استقبل 12 هدفًا، وخرج بشباك نظيفة في أربع مباريات.

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