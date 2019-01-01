بيليتش: نسير بخطى ثابتة وأهنئ فواز القرني على مستواه

المدير الفني للاتحاد حرص على تهنئة حارسه

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

عبر الكرواتي سلافين بيليتش، المدير الفني لفريق نادي الاتحاد، عن سعادته وفخره بالأداء الذي ظهر عليه لاعبيه، خلال مباراة الوحدة بالدوري السعودي.

الاتحاد حقق الانتصار على الوحدة بهدفين دون رد، في الجولة الثامنة عشر ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

بيليتش قال خلال المؤتمر الصحفي: "فريقي سيطر بالكامل على اللقاء، ونحن نسير بخطى ثابته، نحو الهروب من الهبوط بالدوري هذا الموسم".

العميد في الدور الثاني غير💫💫، #الاتحاد يحصد النقطة السابعة خلال هذا الدور، إليكم أبرز ما جاء خلال هذه المباراة.👇 pic.twitter.com/6DwPpt2rvd — موقع قول السعودي (@GoalSA) February 4, 2019

المدرب الكرواتي حرص على توجيه تهنئة خاصة للحارس فواز القرني، على المستوى الذي يظهر به خلال الفترة الحالية، خاصة في مباراة الوحدة.

فواز القرني تمكن من التصدي بنجاح لركلة جزاء لفريق نادي الوحدة، واستطاع قيادة فريقه للمباراة الثالثة على التوالي دون استقبال أهداف.

فريق الاتحاد رفع رصيدعه بالفوز على الوحدة للنقطة 13، في المركز الخامس عشر "قبل الأخير" بترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين.