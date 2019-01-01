بيليا يعترف بصعوبة العودة للتشكيل الأساسي لميلان

اللاعب عاد للعب بعد توقف دام لثلاثة أشهر تقريبًا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

عاد لوكاس بيليا للظهور مجددًا على الملعب بعد توقف دام لـ117 يومًا بسبب إصابته في عضلة الساق، وقد ظهر خلال الدقائق الأخيرة من مواجهة الأمس بين ميلان ولاتسيو في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، ورغم سعادة بيليا بالعودة واللعب مجددًا إلا أنه اعترف بصعوبة العودة للتشكيل الأساسي للميلان خاصة مع التألق الملفت لتيمو باكايوكو في الأشهر الماضية.

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وأضاف "الفريق يتحرك للأمام، وباكايوكو يُثبت أنه لاعب رائع. سأقدم أفضل ما لدي لصالح الفريق. صافرات الاستهجان (من جماهير لاتسيو)؟ الأهم هي الدقائق التي لعبتها".

"أتفهم الجماهير، كنت هنا لأربع سنوات ولدي لحظات جميلة جدًا ولحظات أخرى ليست جيدة، تلك هي كرة القدم وأنا الآن أدافع عن قميص مختلف ولا أفكر إلا به".

أتم "أنا في حال جيدة بدنيًا، فالجراح قام بعمل رائع حقًا. أنا بحاجة للعب لأستعيد مستواي السابق، ولكن هذا سيكون صعب حاليًا لأن اللاعبين يقومون بعمل رائع".