بيلوتي يعترف بتشجيع ميلان ويكشف عن خططه المستقبلية

أعرب عن سعادته بالعمل مع جاتوزو في باليرمو

اعترف أندريا بيلوتي مهاجم نادي تورينو الإيطالي، بتشجيعه يوفنتوس في سن صغير، لكنه يرى مستقبله مع فريقه الحالي.

بيلوتي ارتبط بالانتقال لميلان أكثر من مرة، وبالتحديد في صيف 2017، لكن سعره وقتها لم يناسب الروسونيري.

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المهاجم الإيطالي قال في تصريحات صحفية لـ"لاجازيتا ديلو سبورت":"جاتوزو كان مدربي الأول في باليرمو، ومع ذلك لم أقضي وقتاً طويلاً معه".

وأضاف:"لم أحضر مع الفريق بالصيف وذهبت بعدها للمنتخب الإيطالي ثم عملت معه لأربع أسابيع".

وتابع:"لم يكن وقتاً طويلاً ولكني عرفته جيداً، تمت إقالته بعد مواجهة باري وباليرمو الذي لعبتها من البداية".

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وأما عن تشجيعه لميلان:"كنت مشجعاً لهم في الطفولة، فرصة العمل مع لاعباً قديماً لهم كانت مثيرة جداً لي".

وعن مثله الأعلي:"شيفيتشينكو لأنه كان لاعباً استثنائياً بكل ما تحمله الكلمة من معنى".

مستقبله:"أرى نفسي هنا لسنوات طويلة، قضيت في تورينو أربع أعوام حتى الآن وأشعر براحة شديدة في النادي".

يذكر ان بيلوتي نجح في تسجيل 12 هدف بجميع البطولات مع تورينو هذا الموسم.