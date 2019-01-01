بيلسا وجارديم ينضمان لقائمة المدربين المُحتملين لروما

روما قد يفقد ما بناه بنهاية الموسم

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

انضم الأرجنتيني مارسيلو بيلسا، البرتغالي ليوناردو جارديم، إلى قائمة المدربين المحتملين لروما في الموسم المقبل.

ويعيش روما أجواءً متقلبة الموسم الجاري، خاصة بعد توديع دوري أبطال أوروبا وكأس إيطاليا والابتعاد عن مقعد دوري الأبطال.

حيث أقال إيزيبيو دي فرانشيسكو، ورحل الإسباني مونشي من منصب المدير الرياضي، وتم تعيين كلاوديو رانييري مدرباً مؤقتًا حتى نهاية الموسم.

وتضم قائمة المدربين المُحتملين أيضًا كلاً من جان بييرو جاسبريني مدرب أتلانتا، وماركو جيامباولو مدرب سامبدوريا، وماورويسو ساري مدرب تشيلسي.

وحسب لاجازيتا ديللو سبورت ولو ماسيجارو الإيطاليتان، فإن بيلسا مدرب ليدز يوناتيد الإنجليزي، وكذلك جارديم مدرب موناكو ضمن الأسماء المرشحة لتولي مهمة تدريب الذئاب الموسم المقبل.

سيدات يوفنتوس يخوضون المباراة الأولى في تاريخ الفريق على الملعب الرئيسي لـ"أليانز ستاديوم" بحضور جماهيري كبير ⚪️⚫️pic.twitter.com/FfuFEgziKR — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 24, 2019

وكان بيلسا قد وقع سابقاً على عقود تدريب لاتسيو الإيطالي منذ 3 سنوات، لكنه رفض استكمال تعاقده بعد أيام ورحل عن صفوف النسور.

فيما عاد جارديم لتولي مهمة موناكو خلفاً لهنري، رغم إقالته مطلع الموسم بسبب النتائج السلبية في أكتوبر الماضي.

ضمن صاحب الـ20 عامًا ضمن قائمة اللاعبين الفرنسيين الأعلى أجرًا 🔝 pic.twitter.com/wtpEMe3ijD — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 24, 2019

ولا يعيش ساري أيامًا سعيدة في تشيلسي، بسبب النتائج المتقلبة في الأونة الأخيرة مع البلوز.