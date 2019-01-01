بيلجريني يؤكد اقتراب رايس من الرحيل عن وست هام

صاحب الـ20 عاماً يعتبر هدفاً رئيسياً لثنائي مانشستر في الصيف

كشف مانويل بيلجريني المدير الفني لوست هام، عن إمكانية بيع لاعب وسط الفريق ديكلان رايس الصيف القادم.

رايس يعتبر من المواهب المميزة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، منذ دخوله التشكيل الأساسي للهامرز.

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صاحب الـ20 عاماً ارتبط بالانتقال لبعض كبار البريميرليج أبرزهم مانشستر يونايتد وسيتي.

بيلجريني قال عن تلك الإمكانية:"نعم ربما يتم بيعه في حالة وصول العرض المناسب".

وأضاف:"الأمر يتعلق بالسعر الذي سنتلقاه، هناك العديد من الأندية الكبيرة تدفع أموالاً ضخمة، لذلك هناك إمكانية كبيرة للتخلي عنه".

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وتابع:"هل أنا مندهش من مستواه؟ بالطبع لا، قلت عنه من قبل أنه لاعباً صغيراً بعقلية لاعب كبير، لا يشعر بأي ضغوط والانتقال لنادي كبير سيطور منه وسيكون مفيداً لنا أيضاً من الناحية المالية".

يذكر أن عقد رايس مع وست هام يمتد حتى 2024، مع توقعات بعروض قادمة لضمه بالميركاتو الصيفي.