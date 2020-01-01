بيكيه ينجو من القائمة السوداء لكومان في برشلونة

جيرارد بيكيه خارج القائمة السوداء للمدرب الهولندي الجديد لنادي برشلونة رونالد كومان

أكدت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن النجم جيرارد بيكيه لاعب فريق برشلونة لا يعد ضمن القائمة السوداء للمدرب الهولندي الجديد للفريق رونالدو كومان.

جاء هذا بحسب ما ذكرت إذاعة "كادينا سير"، والتي أكدت أن بيكيه سيكون ضمن خطط رونالد كومان للموسم الجديد، بالرغم من تخطيه حاجز الـ 30 من عمر.

وكان رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو قد أكد في تصريحات صحفية مساء الإثنين أن مجموعة من اللاعبين لن يتم التفكير في رحيلهم تحت أي ظرف.

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وأوضح بارتوميو أن هؤلاء هم ليونيل ميسي وفرينكي دي يونج ومارك أندريه تير شتيجن، وعثمان ديمبيلي، وكليمون لونجليه ونيلسون سيميدو بالإضافة لأنسو فاتي.

وأضافت الإذاعة اليوم اسم جيرارد بيكيه قائد الدفاع للقائمة، مؤكدة أن كومان يراه كقطعة أساسية وهامة في دفاعات برشلونة من أجل تنفيذ خططه.

وتسعى إدارة برشلونة بشكل أساسي للتخلص من الثلاثي لويس سواريز وسيرجيو بوسكيتس بالإضافة لجوردي ألبا في سوق الانتقالات الصيفية.

جدير بالذكر أن جميع هؤلاء النجوم أكد من حولهم إنهم لا يفكرون في الرحيل بأي شكل من الأشكال عن برشلونة في الصيف الجاري.