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بيكيه يقرر الاعتزال في 2020 ودخول انتخابات برشلونة

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تعرف على خطة بيكيه للرحيل عن برشلونة ورئاسة النادي

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

قرر جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة، اعتزال اللعب مع الفريق الكتالوني قبل انتهاء عقده الحالي في 2022.

بيكيه يصل إلى عامه الـ 32 في فبراير المقبل وبدأ في التخطيط لحياته بعد الاعتزال.

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وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إنّ بيكيه قرر اعتزال كرة القدم في 2020 ليكون جاهزًا لخوض انتخابات الفريق الكتالوني في صيف 2021 والتي ينتهي فيها مدة تولى جوسيب ماريا بارتوميو رئاسة الفريق.

وأشارت إلى أنّ اللاعب على استعداد لخوض موسم آخر إضافي فقط مع البلوجرانا ثم بعد ذلك الدخول إلى الانتخابات وسيكون بجواره كارليوس بويول، قائد برشلونة السابق، على أن يمنح لتشافي هيرناديز وأندريس إنييستا المسئولية الفنية عن فريق كرة القدم.

وأوضحت الصحيفة أنّه في إطار تطوير ملعب "كامب نو" فإن بيكيه يخطط لتغيير اسمه إلى "واكا واكا كامب نو".

ويدرس جيرارد إنشاء ملعب للتنس للاعبي برشلونة، بجانب توفير عددًا من الرفاهية.

وكان بيكيه أعلن في وقت سابق رغبته في رئاسة برشلونة مستقبلًا.

جدير بالذكر أنّه في إسبانيا يتم تخصيص يوم 28 ديسمبر لنشر بعض الشائعات على غرار كذبة أبريل إلا أنّ الصحيفة لم تذكر ذلك في هذا التقرير.

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