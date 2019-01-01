بيكيه قد يعود للمشاركة الدولية مع منتخب كتالونيا

هل يعود بيكيه للعب دوليًا بعد الاعتزال عقب كأس العالم؟

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

يقترب جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة، من العودة لتمثيل منتخب كتالونيا خلال فترة التوقف في الأسبوع المقبل..

بيكيه سجل هدفًا في ليلة اكتساح ليون بخماسية لهدف ووصول البلوجرانا إلى ربع النهائي للمرة 12 على التوالي.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أنّ بيكيه قد يتواجد مع منتخب كتالونيا في مباراة فنزويلا يوم الإثنين المقبل في مباراة ودية.

🔝 دون رونالدو بالأمس:

هاتريك في شباك أتليتكو مدريد قادت يوفنتوس إلى ريمونتادا تاريخية! ⚽️⚽️⚽️



🐐 ميسي اليوم:

هدفان ⚽️⚽️

تمريرتان حاسمتان🎯🎯



يدوران في فلك وحدهما! 🌍 #أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/ohPHprP140

— جول العربي - Goal (@GoalAR) March 13, 2019

وكان بيكيه قد ألمح لإمكانية التواجد في المباراة في تصريح عقب اللقاء بقوله: "ربما أكون هنا يوم الإثنين المقبل، لا أحد يدري".

بطل كأس العالم 2010 كان قد اعتزل دوليًا عقب مونديال روسيا للحصول على راحة أكبر والتركيز مع برشلونة.

ولم يغب بيكيه عن أي مباراة في الدوري الإسباني خلال الموسم الجاري وهو الوحيد من كتيبة البلوجرانا الذي لعب جميع المباريات.