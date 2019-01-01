بيكيه كان يعلم - لماذا تراجع جريزمان في الصيف الماضي عن الانضمام لبرشلونة؟

جريزمان قد ينضم للنادي الكتالوني خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة

كشفت تقارير صحفية أنّ الفرنسي أنطوان جريزمان، لاعب أتلتيكو مدريد، كان قريبًا من الانضمام لبرشلونة لكنّه تراجع عن القرار في اللحظة الأخيرة.

تقارير صحفية أكدت أن اللاعب يعيد التفكير في الوقت الحالي بعرض نادي برشلونة، عقب خروج فريقه من دوري أبطال أوروبا.

وذكرت "ليكيب" الفرنسية أنّه في الصيف الماضي سجّل جريزمان مقطعًا للفيديو يعلن موافقته على عرض برشلونة والرحيل عن الروخي بلانكوس.

وأوضحت أنّ جيرارد بيكيه، مدافع البلوجرانا، كان على علم بهذا الفيديو ولذلك بدا واثقًا من انضمام مهاجم الروخي بلانكوس إلى برشلونة، إلا أنّ اللاعب تراجع عن الأمر وسجل مقطعًا آخر يعلن إخلاصه للهنود الحمر.

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وأشارت الصحيفة إلى أنّ السبب وراء تراجع أنطوان رغبته في لعب نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" وتحقيق لقب التشامبيونزليج.

وبعد خروج أتلتيكو مدريد المبكر أمام يوفنتوس فإن جريزمان عاد للتفكير في العودة لبرشلونة على أمل رفع ذات الأذنين واللعب بجوار ليونيل ميسي.

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ونفت إذاعة كادينا سير إمكانية التعاقد مع جريزمان نظرًا لارتفاع المبلوغ المطلوب لأجله والذي يصل إلى 120 مليون يورو بجانب وصوله إلى عامه الـ 28.

ويتجه برشلونة لضم مهاجم شاب وانحسر الاختيار بين ماكسي جوميز من سيلتا فيجو أو لوكا يوفيتش، مهاجم فرانكفورت.