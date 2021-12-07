بيكيه يضع طريقة الفوز على بايرن وتشافي يتحدث عن أهمية ديمبيلي

وضع جيرارد بيكيه، لاعب برشلونة طريقة فوز فريقه على بايرن ميونخ، في دوري أبطال أوروبا، مشيرًا إلى أن الفريق الكتالوني حاليًا في مرحلة التعافي من الأزمات التي كان يمر بها من قبل.

ويحل برشلونة ضيفًا على بايرن ميونخ، مساء غد الأربعاء ضمن مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، ويحتاج الفريق الكتالوني إلى الفوز لضمان وصوله إلى دور الـ 16 من المسابقة.

لماذا وصل برشلونة إلى تلك الحالة؟

وقال بيكيه ردًا على ذلك السؤال: "يمكننا قضاء العديد من الساعات للحديث عن هذا الأمر، ولكن علينا أن نتطلع إلى المستقبل، هناك أشياء تحدث تجعلنا متحمسين للمستقبل وستظهر على المدى القريب، نحن الآن في عملية التعافي يجب أن يكون لدينا جوع للفوز بالمباريات والبطولات، وكل هذا سيأتي".

وأضاف: "الأمور لم تسر بشكل جيد في آخر مباراتين معنا، ولكنها الآن أصبحت جزءًا من الماضي، يجب علينا التركيز في مباراة الغد وتقديم أقصى ما في وسعنا للخروج بنقاط المباراة كاملة والفوز بها خاصة أننا أمام منافس صعب".

ما إمكانية فوز برشلونة على بايرن ميونخ؟

قال بيكيه في هذا السياق: "أرى أنه من الممكن الفوز على بايرن ميونخ، الأمر لا يحتاج إلى معجزة، ولكنها مباراة معقدة في ملعب صعب للغاية، بايرن لم يخسر على هذا الملعب في دور المجموعات منذ سنوات عديدة، ولكن الآن يجب أن نكون هنا ونكسر تلك القاعدة، علينا أولًا أن نحافظ على نظافة شباكنا وألا نسمح لهم بخلق العديد من الفرص ونستغل الفرص التي سنحصل عليها أثناء المباراة".

ومن جانبه شدد تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الكتالوني، على ضرورة الفوز بمباراة الغد، وأشار إلى أهمية عثمان ديمبيلي مع الفريق خلال الفترة القادمة، وموقف جوردي ألبا من المشاركة في مباراة الغد.

ما موقف جوردي ألبا وديمبيلي من مباراة برشلونة وبايرن ميونخ؟

قال تشافي المدير الفني لبرشلونة، عن ثنائي الفريق: "ألبا لديه بعض الانزعاجات العضلية من مباراة بيتيس الأخيرة، سوف يتدرب معنا ولكن دعونا نرى حالته في الصباح لنحدد موقفه من المشاركة".

وعن ديمبيلي قال المدرب الإسباني: "لقد قلتها من قبل في مرات عديدة، إنه لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا، لقد ساعدنا كثيرًا في المباريات التي شارك بها، أنا أراه سعيدًا ومتحفزًا لمباراة الغد نحن بحاجة إلى ديمبيلي وكل لاعب في المباراة".

هل يحتاج برشلونة إلى معجزة من أجل الفوز على بايرن ميونخ؟

حول هذا الأمر قال تشافي: "سنحاول غدًا أن نفوز المباراة بكافة أسلحتنا، يمكننا أن نتغلب على أي فريق، سنعتمد على أنفسنا فقط الأمر بكل تأكيد معقد وصعب للغاية، سنحاول الفوز وبعد المباراة سنرى كيف وضعنا".