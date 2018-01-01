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الدوري الاسباني الدرجة الأولى

بيكيه يشتري فريقًا في كتالونيا

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Getty Images
قائد دفاع برشلونة أتم شراء نادي رياضي جديد. تعرف على التفاصيل

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

اشترى مدافع نادي برشلونة، جيرارد بيكيه، فريق أندورا الإسباني، والذي ينشط في دوري الدرجة الثانية الكتالوني.

بيكيه يهتم بمجال إدارة الأعمال ويسعى لرعاية كأس دايفز للتنس.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أنّ بيكيه أتم صباح اليوم، الأربعاء، صفقة شراء نادي أندورا مع وعد بإعادة بنائه وإدراجه في الدوري الإسباني.

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ويتولى بيكيه رئاسة مجموعة كوسموز والتي استحوذت على نادي أندورا.

وكانت تقارير صحفية تؤكد أنّ المدافع الكتالوني يخطط لشراء فريق ريوس الذي يعاني من ضائقة مالية ويلعب في دوري الدرجة الثانية.

ولا يعد بيكيه أول لاعب يشتري نادي رياضي بل سبقه في ذلك عدد من النجوم البارزين.

ويتلقى جيرارد العديد من الانتقادات مؤخرًا بعد استقبال برشلونة 19 هدفًا في الدوري الإسباني حتى الآن بعد مرور 15 جولة.

 

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