بيكيه يستعد لشراء فريق جديد

بيكيه لم يكتفي بشراء أندورا الكتالوني

يستعد جيرارد بيكيه، لاعب نادي برشلونة، إلى شراء نادي جديد في كتالونيا ليكون أكاديمية لفريقه أندورا.

بيكيه اشترى نادي أندورا الكتالوني في ديسمبر الماضي وأكد أنّ هدفه قيادة الفريق للوصول إلى المنافسة في الليجا.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أنّ صاحب الـ 32 عامًا سوف يشتري نادي جيمناستك مانريسا ليكون أكاديمية لفريق أندورا، إذ يمتلك الفريق أكثر من 40 فريقًا مسجل في الاتحاد الكتالوني من الفئات العمرية المختلفة.

وأوضحت أنّ إدارة مانريسا سوف تعقد اجتماعًا طارئًا لبحث إمكانية بيع النادي لبيكيه، كما أنّ اللاعب مستعد لدفع 400 ألف يورو للحصول عليه.

وبحسب الصحيفة فإنّ اللاعب حصل على الموافقة الأولية وسوف يتم الإعلان الرسمي قريبًا.

الصحيفة أشارت إلى أنّ فريق مانريسا شهد ظهور عدد من اللاعبين صغار السن قبل أن ينتقلوا لأكاديمية اللاماسيا الخاصة ببرشلونة وأبرزهم بيب جوارديولا.

جدير بالذكر أنّ بيكيه ليس أول لاعب يشتري نادي رياضي، إذ سبقه ديفيد بيكهام ورونالدو دي ليما وغيرهم.