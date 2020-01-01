بيكيه يرد على اعتذار سارابيا وألبا: لو كنت مكانه لقلدته

جيرارد بيكيه نجم فريق برشلونة يرد على اعتذار المدرب المساعد إيدير سارابيا الذي أظهر غضبًا كبيرًا في الكلاسيكو على نجوم النادي الكتالوني.

أكد جيرارد بيكيه قائد برشلونة على سعادته الكبيرة بفوز فريقه اليوم أمام نظيره ريال سوسيداد في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن لقاءات الجولة الـ 27 من الدوري الإسباني.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بيكيه وتطرق خلالها للحديث عن أزمة إيدير سارابيا المدرب المساعد لكيكي سيتين المدير الفني للفريق.

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وقال بيكيه: "كنا نعرف أن مواجهة ريال سوسيداد اليوم ستكون صعبة بعد الكلاسيكو والفوز كان إلزاميًا للعودة إلى صدارة الدوري الإسباني".

وأضاف: سوسيداد فريق جيد ويقدم كرة قدم رائعة، ضربة الجزاء صحيحة لقد رأيته يلمس الكرة بيده وتعرضنا لحالات مماثلة أمام أتلتيكو مدريد وإشبيلية".

مساعد سيتين: أسلوبي الحاد لن يتغير

وأكمل: "لا توجد أزمة مع سارابيا والاعتذار لم يكن ضروريًا لأننا نتفهم موقفه ونحب الحدة في التدريبات وسعداء بحماسه خارج الملعب".

وأنهى تصريحاته في الشأن ذاته: "كلنا مع سارابيا، الجميع انتقدنا بعد الخسارة من فالنسيا ولكن طبيعي أن يحدث اختلاف في الأداء مع تغيير المدرب وطبيعة التدريبات".

وأردف زميله جوردي ألبا: "الجمهور أطلق صافرات الاستهجان في الدقيقة 15، نحن لا نرغب في اللعب بشكل سيئ لكن الوصول لقمة مستوى الفريق أمر صعب".

وأوضح عن المدرب المساعد: لا توجد أزمة مع سارابيا ولم يرتكب جريمة لو كنت مكانه لفعلت الأمر ذاته أو أسوأ نحن لسنا غاضبون".

جدير بالذكر أن فوز برشلونة اليوم بهدف نظيف أعاد النادي الكتالوني لصدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة أمام ريال مدريد الذي