بيكيه يدعو برشلونة للحذر من تكرار سيناريو باريس سان جيرمان

يخشى من قلب مانشستر يونايتد للطاولة مرة أخرى

أكد جيرارد بيكيه مدافع برشلونة، أن فريقه عليه الحذر، رغم الفوز على مانشستر يونايتد بهدف دون رد، في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

برشلونة نجح في اقتناص فوزاً صعباً على ملعب أولد ترافورد، بهدف ذاتي أحرزه لوك شاو بالخطأ في مرماه.

يونايتد سبق وأن قلب على الطاولة ضد باريس سان جيرمان بالفوز عليه بأرضه 3/1، بعد الهزيمة بهدفين نظيفين، وهو السيناريو الذي يخشاه بيكيه.

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وقال المدافع الإسباني بعد المباراة:"مواجهة مانشستر دائماً تكون صعبة، لتمتع الفريق بملعب عريق وجمهور كبير ولاعبين على أعلى مستوى".

وأضاف:"علينا توخي الحذر بعد ما حدث أمام باريس سان جيرمان، مانشستر يستطيع قلب الأمور لصالحه مرة أخرى".

وتابع:"ضغطوا علينا في الشوط الأول، ولكن استطعنا السيطرة على المباراة وتقديم أداء دفاعي جيد".

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واستكمل:"المباراة كانت متكافئة، ربما فشلنا في استغلال بعض الفرص، ومع ذلك التسجيل خارج الأرض يمنحنا أريحية كبيرة".

وعن العودة مرة أخرى لأولد ترافورد:"على المستوى الشخصي شعرت بشغف كبير، وسعيد بمساعدة زملائي على الفوز، والاستمرار على المستوى المميز لنا دفاعياً بالفترة الأخيرة".

يذكر أن مباراة العودة ستقام على ملعب كامب نو الثلاثاء القادم، والتي يحتاج خلالها برشلونة للفوز أو التعادل بأي نتيجة للتأهل لنصف النهائي.