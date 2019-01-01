بيكيه يدافع عن كوتينيو بعد صافرات الاستهجان من جماهير برشلونة

مدافع النادي الكتالوني يرد على هجوم جماهير الفريق ضد زميله فيليب كوتينيو

فيسبوك تويتر محمد عماد

دافع جيرارد بيكيه مدافع فريق برشلونة عن زميله فيليب كوتينيو بعد صافرات الاستهجان التي تعرض لها الأخير من قبل جماهير ملعب كامب نو، في المباراة التي فاز فيها برشلونة على نظيره رايو فاليكانو بثلاثية مقابل هدف في الدوري الإسباني.

وكان كوتينيو قد انتقل لبرشلونة قادمًا من ليفربول في ميركاتو الشتاء العام الماضي، ولكنه لم يقدم المستوى المتوقع منه حتى الآن.

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وقال بيكيه في تصريحاته لصحيفة ماركا الإسبانية: "كوتينيو قدم مستوى جيد طوال الموسم، ولكن قيمة الصفقة الكبيرة ماديًا حملته الكثير من الضغوط ورفعت من مستوى التوقعات عند الجماهير، ولكنه عليه تقبل انتقادهم، ونحن جميعًا ندعمه".

يذكر أن بيكيه هو أكثر اللاعبين إحرازًا للأهداف برأسه في الليجا هذا الموسم برصيد ثلاثة أهداف.