بيكيه يثير الجدل من مقاعد البدلاء أمام فياريال
هيثم محمد فيسبوك تويتر
أثار جيرارد بيكيه، نجم برشلونة الجدل، بعد تصرفاته على مقاعد البدلاء في تعادل فريقه المثير مع فياريال مساء الثلاثاء بالليجا.
ونجح برشلونة في قلب تأخره بنتيجة أربعة أهداف مقابل اثنين إلى تعادل في اللحظات الأخيرة بفضل هدفي ليونيل ميسي ولويس سواريز.
وشوهد بيكيه يشتبك مع ألفارو جونزالز، لاعب فياريال وإسبانيول سابقاً، لحظة خروج الأخير مطروداً في الدقيقة 86.
أجمل شيء ستراه اليوم 👌— جول العربي - Goal (@GoalAR) April 2, 2019
رونالدو رفقة ابنته ❤️
(🎥: IG\georginagio) pic.twitter.com/cKadczlmxt
سواريز: هدفي أنقذ برشلونة وأثبت جديتنا في سباق الليجا
وتبادل الثنائي الحديث بشكل محتدم وتدخل مسؤولو فياريال لمنع لاعب أصحاب الأرض من الوصول لبيكيه والاشتباك معه.
وفضل إيرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة، إراحة بيكيه وعدم الزج به أساسياً في لقاء مساء الثلاثاء أمام الغواصات الصفراء.
التعادل رفع فارق النقاط بالصدارة بين برشلونة وأتلتيكو مدريد إلى ثمام نقاط بعد مرور 30 جولة من عمر الليجا.