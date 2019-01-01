بيكيه يثير الجدل من مقاعد البدلاء أمام فياريال

بيكيه كان احتياطياً في تعادل برشلونة المثير

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أثار جيرارد بيكيه، نجم برشلونة الجدل، بعد تصرفاته على مقاعد البدلاء في تعادل فريقه المثير مع فياريال مساء الثلاثاء بالليجا.

ونجح برشلونة في قلب تأخره بنتيجة أربعة أهداف مقابل اثنين إلى تعادل في اللحظات الأخيرة بفضل هدفي ليونيل ميسي ولويس سواريز.

وشوهد بيكيه يشتبك مع ألفارو جونزالز، لاعب فياريال وإسبانيول سابقاً، لحظة خروج الأخير مطروداً في الدقيقة 86.

أجمل شيء ستراه اليوم 👌

رونالدو رفقة ابنته ❤️



(🎥: IG\georginagio) pic.twitter.com/cKadczlmxt — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 2, 2019

سواريز: هدفي أنقذ برشلونة وأثبت جديتنا في سباق الليجا

وتبادل الثنائي الحديث بشكل محتدم وتدخل مسؤولو فياريال لمنع لاعب أصحاب الأرض من الوصول لبيكيه والاشتباك معه.

وفضل إيرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة، إراحة بيكيه وعدم الزج به أساسياً في لقاء مساء الثلاثاء أمام الغواصات الصفراء.

التعادل رفع فارق النقاط بالصدارة بين برشلونة وأتلتيكو مدريد إلى ثمام نقاط بعد مرور 30 جولة من عمر الليجا.