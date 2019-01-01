بيكيه يتراجع: سافرت إلى أمريكا بموافقة فالفيردي

بيكيه يفسر اللغط الذي حدث بنقل تصريحاته الصباحية..

نفى جيرارد بيكيه مدافع برشلونة الإسباني ما تردد عن سفره إلى أورلاندو بالولايات المتحدة الأمريكية لحضور بطولة التنس المفتوحة العام الماضي رغم معارضة المدرب إيرنستو فالفيردي.

وكانت تصريحات بيكيه قد انتشرت صباحاً بصيغة أنه سافر رغم أنف فالفيردي، إلا أنه أوضح لاحقاً أن الأمر لم يتم على هذا النحو.

وقال بيكيه:"قبل التصويت على الرعاية ببضعة أيام تحدثت معه وأخبرته أن سفري مهم لوجود شكوك حيال المشروع، وأن وجودي سيساعده".

وأضاف:"لم أرد أن أخبره أن السفر إلى أورلاندو، لم يرفض ولم يوافق، ثم لعبنا السوبر الإسباني وفزنا على إشبيلية بهدفي، لذلك تحدثت معه مجدداً".

وأوضح:"اخبرته أني سأغيب عن تدريب واحد وأكدت له أننا سنفوز بمباراة الدوري لذلك لا مبرر للقلق، هنا وافق وسألني عن مكان السفر، فأخبرته أني متجه إلى أورلاندو وهنا بدأ التشكك مجدداً كونها رحلة طويلة، فأكدت أني سأعود وأننا سنفوز".

واختتم:"التلاعب بمعاني ما قلته في تصريحاتي يمكنه البيع أكثر، ويخلق المزيد من الجدل، تفسير كلماتي بأني قلت أني ذهبت لأورلاندو دون موافقة مدربي هو أمر جنوني".

يذكر أن بيكيه خاض الكثير من الرحلات بالآونة الأخيرة للحصول على رعاية كأس ديفيز.