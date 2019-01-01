الليجا

بيكيه وفيدال يربحان نصف مليون يورو من رهان "البوكر"

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ثنائي برشلونة كان في قمة حظه هذا الأسبوع
بقلم | عادل منصور | فيس بوك | تويتر

أخيرًا وبعد طول انتظار .. ابتسم الحظ بطريقة غير مسبوقة لقائد دفاع برشلونة جيرار بيكيه، في لعبته المفضلة "البوكر"، باحتلاله المركز الثاني في منافسات "كازينو برشلونة"، التي استمتع بها مساء الإثنين برفقة زميله التشيلي آرتورو فيدال.

الثائر الكاتلوني الذي اعترف مرارًا وتكرارًا بسوء حظه مع بطاقات "البوكر"، كان في برج حظه هذا الأسبوع، بداية بالمساهمة في تصحيح أوضاع البلو جرانا، بقهر ريال بيتيس بخماسية مذلة مقابل اثنين، ثم إنهاء نحسه مع لعبته المفضلة، بالفوز بحوالي 352.950 يورو، بعدما احتل المركز الثاني في البطولة الأوروبية.

ولم يقتصر الربح على زوج شاكيرا بمفرده، بل شاركه لاعب يوفنتوس وبايرن ميونخ السابق، بالخروج من مسابقة "بوكر ستارز"، بحوالي 134.460 يورو، ليخرج الإثنين من المهرجان بقرابة النصف مليون يورو – 487.410-، وهو ما يعادل كل أرباح بيكيه من اللعبة منذ تعلقه بها.

وبعد انتهاء الحدث، قال الراعي إن بيكيه يُعّد من المشاركين الدائمين في المسابقة، ومكافأته سهرة الإثنين كانت الأكبر والأضخم طوال مشاركاته، كونه لم يجمع أكثر من 200.000 في المرات الأربع التي حقق خلالها أرباح في السنوات الماضية.

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وجاءت المكافأة في اليوم التالي لتألق فيدال مع البرسا بتوقيعه على واحد من الأهداف الخمسة، غير أن زميله المدافع كان على موعد مع مباراته رقم 500 بقميص الكتلان.

 

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