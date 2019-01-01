بيكيه وبويول يستعيدان معاً ذكريات السداسية التاريخية لبرشلونة (2)

الجزء الثاني من الحوار المطول للثنائي كارليس بويول وجيرارد بيكيه

استعاد الثنائي كارليس بويول، وجيرارد بيكيه ذكرياتهما مع برشلونة في فوز الفريق بالسداسية التاريخية لعام 2009، على قناة TV3.

لمتابعة الجزء الأول من هنا.

وانتقل بويول وبيكيه، للحديث عن تحقيق الفريق الكتالوني لدوري 2009، والذي به مباراة 6/2 الشهيرة.

بويول: "مباراة 6/2 هي واحدة من أجمل المباريات على الإطلاق لا أعلم إذا كانت بسبب المباراة أو بسبب ذكرياتها".

بيكيه: "لقد كانت اختباراً نموذجياً، إن لم نجح بشكل جيد سيعود إيتو إلى المركز تسعة ويخرج ليو، ولكن الأمور سارت بشكل رائع".

بويول: "الهدف الذي سجلته في تلك المباراة، تم الاتفاق عليه بعد نهاية المران في لحظة وخرج وتم تنفيذه بشكل مثالي".

وحول دوري أبطال أوروبا، قال الثنائي.

بويول: "لم ألعب مباراة تشيلسي في ستامفورد بريدج، لقد عانيت في المدرجات حتى أرى بشكل واضح، ولكن أخبرت من معي بأننا سنفوز تلك المباراة".

بيكيه: "هدف إنييستا في تلك المباراة، على الأرجح هو أكثر هدف شاهدته، أكثر من نهائيات دوري أبطال أوروبا".

بويول: "وفي المباراة النهائية أمام مانشستر يونايتد عانينا من غيابات كثيرة، ولكن التقدم السريع جعل المباراة هادئة نوعاً ما".

بيكيه: "في تلك المباراة، أتذكر الكرة التي تصدى لها فالديز من كريستيانو في الدقائق الأولى، جعلتنا نكمل المباراة بثقة".

الآن جاء حديث السوبر الإسباني، للحديث عنه من الثنائي.

بويول: "لم أفكر أبداً في السداسية، وهذا ما كنت أقوله في المؤتمرات الصحفية".

بيكيه: "لقد كان من أكثر المباريات تعقيداً لعبنا على ملعب محايد، لقد كنت أحب اللعب على سان ماميس منذ أن كنت في سن التاسعة".

وتذكر الثنائي ذكريات السوبر الأوروبي وقالا فيها.

بويول: "ألا تتذكر ما قاله بيب حول تلك المباراة؟، لقد كانت دائماً لديه رسالة واضحة لمس الكرة لمس الكرة لمس الكرة".

بيكيه: "يا لها من ذكريات، الناس لا يدركون مدى صعوبة تلك المباريات لقد كانت أمام فريق صعب، لم يكن لديه شيئاً ليخسره، كان أمامنا بطولة أخرى وعلينا تحقيقها وفعلنا ذلك".

وآخر ألقاب السداسية كانت كأس العالم للأندية، وقال عنها الثنائي.

بويول: "لقد أنقذنا بيدرو في النهاية، من المستحيل أن تحقيق ستة ألقاب دون أن يكون لديك بعض الحظ".

بيكيه: "لا أعتقد ان الناس أعطوا بيدرو القيمة التي يستحقها".

بويول: "مثل إيتو لاعب آخر أعطي الفريق الكثير بلا كلل أو ملل ".

وتطرق ثنائي الدفاع، إلى الحديث عن علاقتهما معاً وقالا.

تقارير | برشلونة يرد على أنباء انتقال توديبو إلى ميلان

بيكيه: "التقيت بك لأول مرة في عام 2006 في مصنع نايكي، لقد حقق الفريق دوري أبطال أوروبا وأنا أتيت من ريال سرقسطة، لقد أخبرتني حينها أنكم ذاهبون للاحتفال وبعدها احتسيت كأسين من الكحوليات وعانيت من الثمالة".

بويول: "أنا كنت في الفريق الأول منذ عشر سنوات، ولم أحصل على عطلة ولكن ليس في الصيف، لقد كنت استمع للمدربين ليس مثلك، لقد كان من حسن حظي أنك أتيت للفريق لقد ساعدتني كثيراً".