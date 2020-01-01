بيكيه: نريد عودة النشاط ونرفض الفوز القبيح بالدوري الإسباني

يتفق مع الخطة الجديدة لعودة البطولة

أكد جيرارد بيكيه مدافع برشلونة، رفضه التام لفكرة الفوز بالدوري الإسباني، في حالة إنهاء المسابقة وعدم إكمالها بسبب انتشار فيروس كورونا.

الوباء العالمي ضرب العديد من البلدان الأوروبية، وتسبب في توقف النشاط الرياضي بشكل كامل منذ مارس الماضي، وسط محاولات لعودة الحياة للملاعب مرة أخرى.

العديد من السيناريوهات تم طرحها على مدار الأسابيع الماضي، كان منها ما حدث في فرنسا بإلغاء الدوري ومنح المتصدر باريس سان جيرمان اللقب، وهو ما يرفضه بيكيه.

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المدافع المخضرم قال في تصريحات نشرتها صحيفة "سبورت" الإسبانية:"جميع الاجراءات الاحترازية جيدة، فهناك العديد من الأشخاص الذين يخشون الإصابة بالفيروس، يجب أن نعرف البروتوكول ونلتزم به، لو فعلنا ذلك كل شيء سيصبح على ما يرام".

وأضاف:"الدوري سينتهي لأن هناك الكثير من الأشياء على المحك، لا نحب اللعب بدون جمهور، ولكن إنهاء المسابقة بدون خوض باقي المباريات سيكون قبيحاً، حتى لو كنا في الصدارة".

وتابع:"سمعت أن هناك محادثات من خافيير تيباس رئيس رابطة الليجا، عن عودة المنافسات في 12 يونيو، شهر فقط على استكمال الموسم، ويجب على الجميع المساهمة لإنجاح هذه الخطة".

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يذكر أن برشلونة يحتل المركز الأول بجدول الليجا بـ58 نقطة بعد 27 جولة من المسابقة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.