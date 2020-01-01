بيكيه: ميسي الأفضل في التاريخ ومباراة بايرن ميونخ الأسوأ بمسيرتي

الكرة تمنحنا فرصة للعودة..

اعتبر جيرارد بيكيه، لاعب برشلونة، أن الهزيمة التي مُنيّ بها فريقه من بايرن ميونخ بثمانية أهداف لهدفين في دوري أبطال أوروبا، كانت اللحظة الأسوأ على الإطلاق في مسيرته، بينما شدد على أنه يرى زميله ليونيل ميسي كالأفضل في التاريخ.

تصريحات الدولي الإسباني أتت خلال تواجده في حفلة جلوب سوكر، والتي توِّج خلالها بجائزة خاصة عن مسيرته الطويلة رفقة برشلونة والمنتخب الإسباني باعتباره أحد أفضل اللاعبين في التاريخ.

ويُعاني بيكيه من إصابة منذ منتصف الموسم أبعدته عن الملاعب لفترة وجيزة، وقد كشف صاحب الـ32 عامًا عن اقتراب شفائه أيضًا في نبأ سعيد للغاية بالنسبة لجمهور النادي الكتالوني.

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بيكيه قال حول الإصابة "أتمنى أن استشفي بشكل سريع خاصة خلال أسابيع، نحن نعمل بشكل قوي وبجد مع الأطباء المختصين في النادي، وأتمنى أن أعود إلى التدريب وألعب في الشهر القادم، أعرف أنني متفائل، ولكنني دائمًا أكون إيجابيًا".

أما عن ظروف كورونا، قال "أعتقد بأنها ظروف صعبة ووقت صعب ولكننا عشنا وقتًا عصيبًا في تاريخنا، نحن الآن أفضل فأفضل أتمنى أن تعود الأمور إلى طبيعتها في الأشهر القادمة".

وعن الأفضل "من الصعب الاختيار بالنسبة لي، ميسي هو أفضل لاعب في التاريخ من وجهة نظري، إنه زميلي وألعب معه منذ زمن، ليفاندوفسكي قدم وفاز بكل الألقاب مع بايرن".

"وأعرف أيضًا كريستيانو إنه لاعب رائع وشاركت كثيرًا من الوقت معه في مانشستر يونايتد، أعتقد بالنسبة لي أنه لاعب غير اعتيادي واستثنائي."

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وبخصوص وضع برشلونة الحالي "نحن نحتاج إلى الوقت للنمو والتطور، لدينا شعور جيد، ربما النتائج ليست جيدة، لكن أنا متفائل جدًا لمستقبلنا وأتمنى أن نفوز بلقب على الأقل خلال هذا الموسم".

"لا يزال لدينا فريق كبير، لدينا ميسي وهو الأفضل كما قلت، وجريزمان وكوتينيو وغيرهما من اللاعبين الكبار، بالتأكيد سنكون منافسين حتى الرمق الأخير الرمق الأخير."

وأتم متحدثًا عن هزيمة بايرن القاسية"الموسم الماضي كان عصيبًا بالنسبة لنا، عندما خسرنا من بايرن كانت من أسوأ التجارب التي حدثت لي في مسيرتي لكننا علينا أن نرجع من جديد".

"كرة القدم تمنحنا الفرصة دائمًا لكي نثبت أنفسنا من جديد ونثبت بأننا أفضل الأندية وأكبر الأندية، علينا أن نثبت ذلك، وعلينا أن نلعب هذه السنة ونفوز بأحد الألقاب وهذا هو هدفنا الآن."

يذكر أن برشلونة يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة وبفارق 8 نقاط عن المتصدرين، أتلتيكو مدريد وريال مدريد.