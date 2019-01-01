بيكيه: لا أنا ولا راموس نستحق الكرة الذهبية في وجود ميسي

تعرف على تصريحات بيكيه حول الكرة الذهبية وموقف جريزمان وموسم برشلونة

أكد جيرارد بيكيه، لاعب برشلونة ورئيس نادي أندورا، أنّ ليونيل ميسي، هداف النادي الكتالوني، هو الأحق بالكرة الذهبية أكثر من سيرخيو راموس، قائد ريال مدريد.

بيكيه اشترى نادي أندورا الكتالوني والذي يلعب في دوري للهواة.

وقال بيكيه في المؤتمر الصحفي رئيسًا لفريق أندورا: "لا أعتقد أنّ راموس أو أنا قد نحقق الكرة الذهبية لأنّ ليونيل ميسي هو أفضل لاعب في العالم وفي مستوى بعيد عن البقية بوضوح".

وتابع: "من الجيد وصولنا إلى هذه المرحلة من الموسم في أفضل أحوالنا وبكامل تركيزنا ونهدف إلى تحقيق نتائج إيجابية والقتال في المباريات المتبقية لتحقيق البطولات".

وحول عقوبة دييجو كوستا، مهاجم أتلتيكو مدريد، بالإيقاف 8 مباريات، علّق: "لقد تعرضت للإيقاف من قبل 4 مباريات لنفس السبب ولكن اللاعب جذب يد الحكم أيضًا. لا يمكن أن نفعل شيئًا فهذه اللوائح".

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وأردف: "أنطوان جريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد، لاعب كبير لكن قرار انضمامه لبرشلونة من عدمه ليس من اختصاصي، لو جاء سوف يضيف الكثير".

واختتم: "هدفي مع أندورا الوصول لدوري أبطال أوروبا ورغم أنّ الأمر يبدو جنونيًا لكنني سأسير في هذا الطريق خطوة بخطوة".

جدير بالذكر أنّ بيكيه لن يخوض مباراة هيوسكا مساء الغد، السبت، بسبب الإيقاف.