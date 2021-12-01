بيكيه عن لقطة فياريال : المعايير تتغير ولم تكن ركلة جزاء !

أكد جيرارد بيكيه مدافع برشلونة، أنه يعتقد أن الكرة المثيرة للجدل أمام فياريال لم تكن ركلة جزاء مثلما يعتقد البعض.

بيكيه لمس الكرة بيده داخل منطقة جزاء برشلونة أمام الغواصات، في المواجهة التي انتهت بفوز فريقه 3/1 في الدوري الإسباني هذا الأسبوع.

العديد من المتابعين اعتقدوا أنها ركلة جزاء واضحة، ولكن بيكيه خرج في تصريحات عبر "El Hormiguero" ليوضح الموقف تمامًا.

ماذا قال بيكيه؟

المدافع الإسباني قال:"لم أشاهد مباراة ريال مدريد ولكن يقال أن هناك حالة أوضح".

وأضاف:"مسألة الأيدي صعبة للغاية لأن المعايير تتغير كل عام، لا أعتقد أنها ركلة جزاء، فهي قريبة من الجسد وليس هناك تعمد".

وأما عن قدوم تشافي:"لقد وصل ووضع معايير مثل العديد من المدربين، وهذا ضروري للنجاح وسنقوم بتنفيذها بكل تأكيد، كونه زميلًا سابقًا لي في الفريق يضع المزيد من الضغوط أمامي بطريقة جيدة لأنني لا يجب أن أخذله".

كيف يتواصل مع ليونيل ميسي؟

بيكيه أضاف:"أتواصل معه نعم، رحيله كان يومًا صعبًا للغاية، لأننا تشاركنا غرفة خلع الملابس لمدة 16 سنة، فهو بالنسبة لي مثل الأخ على المستوى الشخصي والرياضي".

واستكمل:"الأمور لم تكن جيدة معنا في البداية لأن الأفضل في التاريخ قد رحل، والآن فاز بالكرة الذهبية مرة أخرى ولا شك أنه الأفضل".

وأما عن طموحه ليصبح رئيسًا لبرشلونة:"في بعض الأيام أشعر برغبتي في القيام بذلك وأيام أخرى لا، هناك حب كبير للنادي ولكنها تضحية صعبة، لماذا أدخل في هذه الفوضى؟ ولكن إذا كان بإمكاني مساعدة النادي سأفعل ذلك".

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