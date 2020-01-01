بيكيه: سبق لبرشلونة أن ألغى التدريبات لأسباب أقل من الأمطار

جيرارد بيكيه نجم دفاع برشلونة يشيد بكيكي سيتي وطريقة تدريبه للفريق ويشجع زملائه لتقديم المزيد.

أظهر النجم الإسباني جيرارد بيكيه مدافع فريق برشلونة روحًا عالية خلال تدريبات فريقه التي أقيمت مساء الأمس استعدادًا لمواجهة إيبيزا في كأس ملك إسبانيا.

جاء هذا في الوقت الذي كانت فيه الأمطار تهطل بغزارة على مركز تدريبات النادي بحضور كافة اللاعبين، حيث أبدى بعضهم امتعاضًا من التدرب في تلك الأجواء.

وعند بداية التدريبات بدأ بيكيه يقول لزملائه في محاولة لتحفيزهم: "لقد قاموا بإلغاء تريبات لظروف أقل من تلك، هيا بنا، هيا بنا".

سيتين يستبعد ميسي وبوسكيتس من قائمة مباراة إيبيزا

وكان كيكي سيتين المدير الفني الجديد لبرشلونة قد تم تعيينه الأسبوع الماضي في ذلك المنصب عقب إقالة إرنستو فالفيردي المدرب السابق للفريق.

وقرر سيتين أن يغير نظام التدريبات في نادي برشلونة من تدريب واحد صباحي لتدريبين صباحي ومسائي وتدريب آخر صباح يوم المباراة.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن أحد أسباب إقالة فالفيردي كانت سوء التخطيط البدني من جانبه وشكوى عدد من اللاعبين بسبب تردي الأوضاع في التدريبات.

جدير بالذكر أن سيتين كان قد قاد مباراته الأولى مع برشلونة يوم الأحد الماضي ضد غرناطة وهي المواجهة التي فاز بها النادي الكتالوني بهدف نظيف سجله ليونيل ميسي.