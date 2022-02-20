بيكيه ساخراً من كاسياس: كأنه اصطدم بقطار!

استغل نجم برشلونة جيرارد بيكيه أحدث الصور التي نشرها زميله السابق في المنتخب الإسباني إيكر كاسياس عبر إنستجرام للسخرية من قائد ريال مدريد الأسبق.

وعُرف عن مدافع برشلونة استخدامه الدائم لحساباته على وسائل التواصل الاجتماعية من أجل التعبير عن آرائه الكروية والسياسية، وأحياناً في المزاح مع الزملاء.

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ونشر كاسياس صورة له على حسابه عبر "إنستجرام" علق فيها: "الريف رائع، نعيم الهدوء"، والتي لم تمر مرور الكرام على زميله السابق.

وكتب بيكيه رداً ساخراً على صورة لاعب ريال وبورتو السابق: "يبدو وكأنك اصطدمت بقطار"، في إشارة إلى تغير ملامح كاسياس وتقدمه بالعمر.

زميل آخر سابق لكاسياس علق على تغير ملامح كاسياس وتقدمه بالعمر هو لاعب ريال مدريد في الماضي بورخا فيرنانديز الذي كتب: "يبدو أن فلتر إخفاء العمر ليس موجوداً اليوم".

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واعتزل "القديس" كما كان يُلقب الحارس الإسباني في 2020 عقب متاعب مع القلب منعته من استكمال مشواره رفقة بورتو الذي التحق به في تجربة امتدت لخمسة أعوام بعد سنواته الطويلة في ريال مدريد.

ويعمل الحارس السابق حالياً رفقة ناديه ريال مدريد في عدة مشاريع كسفير ضمن المؤسسة الخاصة بالنادي الملكي.