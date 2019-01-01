بيكيه: سأدعو نجوم ريال مدريد وأتليتكو لحضور كأس ديفيس

لن يكتفي بدعوة فلورنتينو بيريز

تعهد قائد دفاع برشلونة جيرار بيكيه، بتقديم دعوة لنجوم ريال مدريد وكذلك أتليتكو مدريد، لحضور كأس ديفيس للتنس، الذي ستنطلق الشهر بعد القادم بنظامها الجديد.

وجاء حديث المدافع الكاتلوني، ردًا على سؤال حول إمكانية تقديم دعوة لرئيس ريال مدريد لحضور الحدث الفريد من نوعه المقرر له في الفترة بين 18 و24 من نوفمبر المقبل في مدريد.

وقال صاحب الـ32 عامًا "هل ستدعو فلورنتينو بيريز؟ بالطبع سأدعوه. هذه ليست كرة قدم بل تنس، لذا سأقدم الدعوة لكل ريال مدريد وأتليتكو مدريد".

والمعروف أن زوج شاكيرا كان قد حصل على حقوق كأس ديفيس للتنس، باعتباره العضو المنتدب لشركة "كوزموس"، وحدث ذلك في صفقة ضخمة كبدته ما يقرب من 3 مليار يورو العام الماضي.

الندم لا يفيد في جميع الأحيان! 🚶‍♂️ pic.twitter.com/2B90gC0s7g — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 10, 2019

وتابع حديثه "عليك أن تفصل بين الشيء والشيء الآخر، بعيدًا عن كرة القدم علينا أن ننظر إلى الأشياء الأخرى من الخارج، وأنا متأكد أن لاعبي الريال والأتليتي سيكون لديهم رغبة لمشاهدة رافا نادال والمنتخب الإسباني يحاولان الفوز باللقب السادس".

وسبق لبيكيه أن اعتبر صفقة رعايته لهذه البطولة "بالمشروع الأهم في حياته"، وذلك بعيدًا عن كرة القدم.