بيكيه: لاعبو ريال مدريد اعتادوا الشكوى قبل الكلاسيكو

تعرف على تصريحات بيكيه حول موعد الكلاسيكو وعقد ميسي وصفقة نيمار

أكد جيرارد بيكيه، قلب دفاع برشلونة، أنّ الشكوى من لاعبي ريال مدريد حول موعد الكلاسيكو متوقعة كما كشف عن موقف ليونيل ميسي من تجديد عقده ومحاولات ضم نيمار.

سيرخيو راموس، قائد ريال مدريد، انتقد موعد الكلاسيكو كما أشار زميله في الفريق، ناتشو، إلى أنّ برشلونة اعتاد الحصول على فترة راحة أطول قبل مواجهة الملكي.

وقال بيكيه في حوار مع كادينا كوبي: "اعتدنا على هذه النوعية من الشكاوى. مواعيد المباريات تبقى كما هي طوال الوقت وكنت أتمنى إقامة الكلاسيكو في موعده ولكن هذا ما لم يحدث. في برشلونة لم نشكو أبدًا من عدم الحصول على دقائق راحة لأن هذا أمر معتاد لفريق ينافس على جميع البطولات".

وواصل: "لم يحدث أي شيء يوم 26 أكتوبر. نعم كان هناك بعض المظاهرات ضد الشرطة ولكن ملعب "كامب نو" ومحيطه لم يتأثر على الإطلاق. أعتقد أنّ المباراة كان يُمكن إقامتها دون أزمة".

وحول كثرة البطاقات الصفراء التي يحصل عليها علّق: "في مباراة غرناطة لم أستحق الإنذار وفي العادي يحصل المدافع على بطاقات صفراء أكثر من غيره. الفريق حتى الآن لم يقدم المستوى المتوقع منه ولكننا نستطيع التحسن ولا يجب علينا فقدان الأعصاب".

وأردف: "برشلونة يختلف عن أتلتيكو مدريد ولذلك يحتاج أنطوان جريزمان لبعض الوقت ليتأقلم ولكنّه يمتلك الموهبة والإمكانيات الكافية. تجديد عقد ليونيل ميسي؟ أعتقد أنّه أمر بينه وبين النادي ولا يوجد أي أزمة".

وتطرق للحديث عن إيفان راكيتيتش بقوله: "أتفهم تمامًا سبب إنزعاجه فحينما لا تلعب تصبح الأمور أكثر صعوبة ولكن يجب على كل لاعب أن يثبت نفسه في التدريبات ويحصل على ثقة المدرب".

صاحب الـ 32 عامًا تحدث عن إمكانية المشاركة في الألعاب الأوليمبية مؤكدًا أنّه لا يود غلق الباب وموضحًا أنّه قضى عامين في المنتخب الإسباني يواجه صافرات الإستهجان ولكنّه نجح في التعامل مع الأمر ولذلك لا يمانع العودة.

وواصل: "مفاوضات نيمار أمر يخص النادي ولا أعرف شيئًا عنه. أعتقد أنّه وكيليان مبابي على أعلى مستوى ويستطيعان اللعب مع أي فريق".

وقارن بيكيه بين عدد من اللاعبين بقوله: "يوهان كرويف بدأ الأمر وبيب جوارديولا استفاد منه ونجح في تحقيق النجاحات. تدربت مع كرويف في منتخب كتالونيا وكان دائمًا يطلب مني تسجيل الأهداف".

"إحساس الفوز بدوري أبطال أوروبا الأول كان ممتعًا ولكن الفوز بكأس العالم الوحيد لإسبانيا كان له إحساس خاص".

"ميسي ومارادونا من أعظم المواهب ولا يمكن المقارنة بينهما".

"أحب جوزيه مورينيو وكذلك يورجن كلوب، الأخير يعمل كثيرًا مع الفرق التي يدربها لتقديم أفضل ما لديهم. وعلاقتي مع مورينيو جيدة منذ أن غادر ريال مدريد".

واختتم: "أتمنى حضور ميسي نهائي كأس دايفيز ولكن لا أعرف جدول مواعيده. أعلم أنني أتعرض للكثير من الانتقادات وكل إنسان له الحق في التعبير عن رأيه. النادي يعرفني جيدًا ولا يمانع ما اقوم به خارج كرة القدم كما أنّ الرأي الوحيد الذي يهمني هو رأي والديّ".

جدير بالذكر أنّ بيكيه كشف عن وجود علاقة شخصية مع رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز.