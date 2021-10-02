بيكيه: حتى الأعمى يرى مشاكل برشلونة، ولا نستطيع التدخل بين كومان ولابورتا

جيرارد بيكيه القائد الثاني لبرشلونة يتحدث عن مشاكل الفريق، ويعد بقلب الطاولة من أجل الجماهير.

أكد جيرارد بيكيه القائد الثاني لنادي برشلونة على صعوبة الفترة الحالية في تاريخ النادي عليه وعلى قطاع كبير للغاية من نجوم الفريق.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بيكيه عقب الخسارة بهدفين نظيفين من أتلتيكو مدريد ضمن لقاءات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

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وقال بيكيه: "كان من الممكن أن نلعب لمدة ثلاث ساعات ولم نكن لنسجل أي هدف، الأمر معقد ونحن نعاني، يجب أن أكون صريحًا".

وأضاف: "نحن نمر بأوقات صعبة للغاية، بعضنا لم يمر بمثل تلك الفترات من قبل، ونريد أن نعكس الموقف، نحن لدينا الكثير من المشاكل وينقصنا العديد من الأشياء، حتى الأعمى يستطيع أن يرى ذلك".

وأردف: "لابورتا وكومان؟ نحن لا نستطيع التدخل، هناك القليل للغاية نستطيع القيام به في ذلك الموقف، نحن فقط نخرج لأرض الملعب ونقدم أفضل ما لدينا، وهناك بعض الأيام يأتي ذلك بنتيجة وبعض الأيام الأخرى لا يحدث هذا".

وأنهى كلماته: "الأمر لا يتوقف عند مشكلة واحدة فقط، هناك مشاكل عديدة، لكن بالرغم من ذلك أعتقد أننا سنعود، لكن الأجواء إيجابية ونريد أن نغير الموقف".

جدير بالذكر أن برشلونة يحتل في الوقت الحالي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 12 نقطة وللفريق مباراة مؤجلة.