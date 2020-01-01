بيكيه: انتقال ميسي إلى نابولي؟ أتمنى اعتزاله في برشلونة

بيكيه يتحدث عن ارتباط ميسي بنابولي..

كشف جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة الإسباني، عن رأيه حول إمكانية انتقال الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم الفريق الكتالوني، إلى صفوف نابولي الإيطالي، في المستقبل والسير على خطى مواطنه دييجو مارادونا.

ويحل برشلونة، ضيفًا على نابولي، مساء اليوم الثلاثاء، في المباراة التي يحتضنها ملعب "سان باولو"، في إطار منافسات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبسؤال بيكيه خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، حول إمكانية انتقال ميسي إلى نابولي، أجاب: "لا يمكنك أن تقول مستحيل أبدًا في كرة القدم، ولكن أعتقد أن هذا الأمر صعبًا".

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وأضاف بيكيه: "يجب أن تسأل ميسي فهو من يقرر مستقبله، لكني أود أن يعتزل معنا، لا أستطيع أن أخبرك بالمزيد".

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ميسي، صاحب الـ32 عامًا، سجل 23 هدفًا، وصنع 16، خلال 28 مباراة لعبها مع برشلونة هذا الموسم، في جميع المسابقات.

وشدد بيكيه على أهمية مواجهة نابولي، في ظل الجدل الذي دار مؤخرًا عقب اتهام إدارة برشلونة في الاستعانة بإحدى الشركات لتشويه سمعة نجوم البارسا.

وأفاد: "نحاول التركيز على مهمتنا تجاه هذا النادي، ففي السنوات القليلة الماضية كان ما حدث على أرضية الملعب هائلاً".

وتابع: "إذا كانت النتائج جيدة فما يحدث داخل النادي لا يهم، لذا نحن نعرف أهمية الحصول على نتائج إيجابية".

وأكمل المسؤولية الملقاة على عاتقنا كلاعبي برشلونة، هي مواصلة الفوز على أرضية الملعب، وإذا لم يحدث ذلك فسيكون الوضع مضطربًا".

وتطرق الدولي الإسباني السابق للحديث عن مواجهة البارتينوبي، موضحًا: "هذه المرة الأولى التي يأتي فيها برشلونة إلى نابولي، واللعب على هذا الملعب التاريخي".

وأردف: "لاعب كرة القدم، يرغب في تجربة أشياء جديدة والمجيء إلى ملعب سان باولو أحدها، لقد تحسن نابولي كثيرًا في المباريات الأخيرة، رغم أنهم لم يبدأوا جيدًا، ستكون مباراة صعبة للغاية".

وأتم: "لقد تغلبوا على يوفنتوس بالدوري الإيطالي، وفازوا على ليفربول في مرحلة المجموعات، مستواهم عال ضد الفرق الكبيرة، لذلك يجب أن نكون في شدة تركيزنا، حتى لا نتفاجأ".