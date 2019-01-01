بيكيه يتوسط بين الاتحاد الإسباني ودول عربية لتنظيم كأس السوبر

تقارير صحفية إسبانية تؤكد توسط بيكيه بين الاتحاد الإسباني وقطر والسعودية من أجل تنظيم بطولة السوبر.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نجم دفاع برشلونة جيرارد بيكيه قد توسط مؤخرًا بين الاتحاد الإسباني لكرة القدم وعدة أطراف في المنطقة العربية لتنظيم كأس السوبر.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس" والتي أكدت أن علاقات بيكيه القوية في منطقة الشرق الأوسط تساعد الاتحاد الإسباني كثيرًا في حسم تفاصيل الكأس المقرر إقامتها مطلع العام الجديد.

وذكرت الصحيفة أن العروض المالية التي تلقاها الاتحاد الإسباني من دول المنطقة العربية تحديدًا قطر والسعودية تجاوزت نظيرتها التي تلقاها من الولايات المتحدة.

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وكشفت الصحيفة أن أحد العروض وصل لـ ٣٠ مليون يورو، لكن الاتحاد الإسباني يعاني من عدة مشاكل واضحة مع تلك العروض من ضمنها رغبته في ضمان حضور سيدات لمدرجات المباريات.

ويواجه الاتحاد الإسباني مشكلة آخرى بوجود بيكيه كوسيط عن طريق شركته "كوزموس" حيث يعد ذلك تضارب مصالح حيث أن بيكيه لاعبًا في أحد الأندية الأربعة التي ستتواجد بالبطولة.

جدير بالذكر أن بطولة السوبر ستقام في يناير المقبل بشكلها الجديد لأول مرة بمشاركة كل من برشلونة وفالنسيا وأتلتيكو وريال مدريد.