بيكيه: الإعلام عليه الاهتمام بالسياسة وليس التحكيم

برشلونة يخرج فائزاً مرة أخرى بالكلاسيكو

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أشاد جيرارد بيكيه، نجم برشلونة، بانتصار الفريق العريض على ريال مدريد في كأس الملك وبلوغ نهائي المسابقة، ووجه رسالة خاصة للإعلام.

وانتصر برشلونة بثلاثية نظيفة على مضيفه في العاصمة الإسبانية، ليعبر للنهائي بمجموع اللقاءين 4-1 بعد سابق التعادل ذهاباً.

وقال بيكيه للمراسلين بعد المباراة: "الوصول لنهائي سادس هذا أمر لم يتحقق من قبل في كأس الملك ولن يحدث مجدداً".

وأضاف: "فزنا كثيراً في السنوات الأخيرة ونريد تكرار الأمر، شيء خاص لعب النهائي، تحول لعادة لنا، وقلب الأمور مثلما حدث مع ليفانتي وإشبيلية والآن".

وواصل المدافع: "فوز مهم، مدريد تفوق في الشوط الأول ولكن تحسنا في الثاني، لا يوجد طريقة أفضل لبلوغ النهائي من الفوز هنا، لا يمكن أن نرتاح قبل مواجهة السبت".

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لا تقلق يا صديقي لن تسقط على الأرض 😅 pic.twitter.com/AjpALFPtQx — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 28, 2019

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وأتبع: "فزنا هنا عدة مرات وبنتائج كبرى، نمر بمرحلة صعبة من المباريات ولكن نقدم المطلوب، لا يمكن أن تلعب جيداً دائماً، ولكن المهم تحقيق النتائج".

وختم بيكيه بتوجيه رسالة خاصة للإعلام: "لو التلفاز الإسباني يقضي وقتاً أطول في تغطية المحاكمات السياسية للسجناء، والتي ليست عادلة، بدلاً من الحديث عن حكم الفيديو، ربما ستكون البلاد في حالة أفضل".

ويلعب برشلونة في نهائي كأس الملك أمام الفائز من مواجهة ريال بيتيس وفالنسيا.