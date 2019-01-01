بيكيه: ألعب بشكل أفضل مع برشلونة بعد الاعتزال الدولي!

مدافع فريق برشلونة يوضح سبب عودته لمستواه المعهود

فيسبوك تويتر محمد عماد

قال جيرارد بيكيه مدافع فريق برشلونة إنه أصبح يقدم مستوى أفضل مع فريق برشلونة بعد اعتزاله الدولي.

وكان اللاعب صاحب الـ 32 عامًا قد أعلن اعتزاله الدولي بعد كأس العالم روسيا 2018 والخروج من صاحب الأرض من ثمن النهائي بركلات الترجيح.

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وقال مدافع البلوجرانا في تصريحاته لصحيفة "سبورت" الكتالونية: "لقد اتخذت قرار الاعتزال الدولي ولن أندم عليه، ربما لا يفهم الكثيرون أبعاد هذا القرار ولكنني شرحته أكثر من مرة".

كما أضاف مدافع مانشستر يونايتد السابق: "لقد كانت هذه اللحظة المناسبة للرحيل عن منتخب إسبانيا، كنت أحتاج إلى الراحة، وأصبحت أقدم أداء أفضل مع البلوجرانا".

ولم يغب بيكيه عن أي مباراة لبرشلونة في الدوري هذا الموسم، كما أنه يقدم مستوى أفضل من الأداء الذي قدمه بعد العودة من كأس العالم.

يذكر أن بيكيه كان قد توج مع منتخب إسبانيا بكأس العالم 2010 ويورو 2012.