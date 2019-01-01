بيكيه: أحاول إقناع فالفيردي باللعب في خط الهجوم

تعرف على تصريحات بيكيه عقب فوز برشلونة على ليون دوري الأبطال

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أكد جيرارد بيكيه، قلب دفاع برشلونة، رغبته في المساندة الهجومية وربما المداورة مع لويس سواريز في المستقبل، كما أشاد بكريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس.

بيكيه سجل هدفًا في ليلة اكتساح ليون بخماسية لهدف ووصول البلوجرانا إلى ربع النهائي للمرة 12 على التوالي.

وقال بيكيه في تصريحات عقب المباراة: "لو شعرت بأن لويس سواريز مرهقًا ربما أبدأ في خط الهجوم المباريات المقبلة، سوف إحاول إقناع المدرب بذلك".

وتابع: "أعلم جيدًا حينما أجد فرصة متاحة للتسجيل أو هجمة خطيرة وأحاول تقديم الدعم الهجومي باستمرار".

🔝 دون رونالدو بالأمس:

هاتريك في شباك أتليتكو مدريد قادت يوفنتوس إلى ريمونتادا تاريخية! ⚽️⚽️⚽️



🐐 ميسي اليوم:

هدفان ⚽️⚽️

تمريرتان حاسمتان🎯🎯



يدوران في فلك وحدهما! 🌍 #أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/ohPHprP140

— جول العربي - Goal (@GoalAR) March 13, 2019

وحول ما قدّمه كريستيانو رونالدو رفقة يوفنتوس في مباراة أتلتيكو مدريد، علّق المدافع الكتالوني: "النجوم الكبيرة تؤثر دون شك ولكن لا يوجد فريق يحقق إنجازات اعتمادًا فقط على هذه الأسماء".

وأوضح: "امتلاك لاعب مثل ليونيل ميسي في فريقك أمر هام لأنّه يمنحك أفضلية كبيرة، ما يقدمه غير طبيعي، لقد سجل هدفين وصنع مثلهما ولعب كرة أنقذها المدافع من أمام المرمى".

واختتم: "لدينا ثقة في قدرة الفريق على المنافسة على جميع البطولات ونأخذ كل خطوة على حدة ونحاول التعلم من درس العام الماضي".

برشلونة يحل ضيفًا على ريال بيتيس يوم الأحد المقبل قبل فترة التوقف الدولي الأخير هذا الموسم.