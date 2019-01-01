بيكهام يعرض على مدرب ريال مدريد السابق تدريب ميامي

بيكهام يضع زميل الأمس على قائمة المرشحين لتدريب ميامي

ترددت أنباء في بعض الصحف الإسبانية، عن رغبة النجم الإنجليزي الشهير ديفيد بيكهام، في التوقيع مع زميله السابق في ريال مدريد سانتياجو سولاري، لقيادة ناديه انتر ميامي الأمريكي في موسمه الأول في "الميجور ليج".

وبحسب ما ذكرته صحيفة "آس"، فإن مالك نادي ميامي، وضع بالفعل مدرب اللوس بلانكوس السابق على رأس قائمة المرشحين لتدريب النادي الحديث، ضمن خطته الطموحة التي يستهدف من خلالها استقطاب أسماء بوزن الذهب، من نوعية ليونيل ميسي وإدينسون كافاني.

وسبق للمدرب الأرجنتيني أن تولى قيادة النادي الملكي في نهاية العام الماضي، كبديل للإسباني جولين لوبيتيجي، بعد سلسلة من النتائج المُخيبة لآمال جماهير النادي.

ورغم البداية الموفقة لسولاري في سُدة حكم "سانتياجو بيرنابيو"، إلا قلة خبرة العناصر الشابة التي كان يَعول عليها، لم تساعده لاستكمال الموسم بنفس القوة، ما أسفر في النهاية عن إقالته بعد الخروج من كل البطولات في ظرف سبعة أيام.

⏱️65 ثانية فقط كانت كافية لتسجيل غرناطة للهدف الأول في برشلونة.



أسرع فريق يسجل في برشلونة منذ عام 2011 😯 pic.twitter.com/iJ3DxjOiDp — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 21, 2019

ومنذ ذلك الحين –مارس الماضي-، تولى زيدان تدريب الريال، بينما سولاري ما زال يبحث عن فرصة في مكان آخر بعد رحيله عن النادي.