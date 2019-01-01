بيكهام يتورط مع الشرطة البريطانية لمخالفته قواعد المرور!

النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام يتورط في عدم الالتزام بقواعد المرور

فيسبوك تويتر محمد عماد

اعترف النجم الإنجليزي المعتزل ديفيد بيكهام بأنه خالف قواعد المرور في العاصمة البريطانية لندن باستخدامه هاتف أثناء القيادة.

الشرطة البريطانية أقرت باعتراف قائد منتخب الأسود الثلاثة الأسبق بالتهمة، وذلك وفقًا لما ورد في شبكة سكاي سبورتس، حيث أن هذه الواقعة حدثت يوم الحادي والعشرين من نوفمبر الماضي.

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ويُعد ديفيد بيكهام الذي سيكمل عامه الرابع والأربعين في مايو المقبل أحد أهم وأشهر نجوم كرة القدم في أواخر التسعينيات وبداية الألفية الجديدة.

حيث توج بيكهام بالبريميرليج ست مرات في مسيرته، بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا عام 1999.

اللاعب الذي اختير كوصيف لأفضل لاعب في العالم من قبل الفيفا في عامي 1999، 2001 كان قد لعب مع ريال مدريد أربع سنوات، وتوج معهم بلقب الليجا عام 2007 قبل انتقاله للعب بقميص لوس أنجلوس جلاكسي بالولايات المتحدة الأمريكية.

يشار إلى أن بيكهام كان قد ارتدى أيضًا قميصي ميلان وباريس سان جيرمان في مسيرته الكروية التي أنهاها في صفوف الأخير عام 2013.