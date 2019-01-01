بيكهام: مستقبل مانشستر يونايتد سيكون أفضل مع سولشار

أيقونة كرة القدم الإنجليزية يبدي رأيه تجاه فريقه القديم وزميله بالملاعب

فيسبوك تويتر محمد عماد

أشاد نجم مانشستر يونايتد السابق ديفيد بيكهام بقرار إدارة فريقه القديم بالتجديد للمدرب النرويجي أولي جونار سولشار ثلاث سنوات.

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وكان سولشار قد تولى منصب المدير الفني للشياطين الحمر بشكل مؤقت في ديسمبر الماضي عقب إقالة المدرب البرتغالي جوزية مورينيو من منصبه، قبل أن يثبت جدارته بتحقيق نتائج جيدة ليتم الاستقرار عليه لشغل المنصب لمدة ثلاث سنوات بعد فوزه بـ 15 مباراة من أصل 20 خاضها مع الفريق في مختلف المسابقات، وتأهله لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وعن التجديد لسولشار قال بيكهام في تصريحاته لشبكة سكاي سبورتس: "هو محبوب من الجماهير ومن اللاعبين ومن كل أفراد النادي، لقد قدم عملًا جيدًا حتى الآن وسيواصل على نفس النهج، التجديد شيء رائع للفريق وله".

يشار إلى أن بيكهام وسولشار كانا قد توجا سويًا بدوري أبطال أوروبا عام 1999 تحت قيادة المدرب الأسكتلندي المعتزل سير أليكس فيرجسون.