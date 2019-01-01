بيكهام: ما يحققه ساوثجيت مع إنجلترا لا يصدق!

قائد منتخب إنجلترا السابق ينهال بالمديح على المدرب الحالي لمنتخب إنجلترا جاريث ساوثجيت

فيسبوك تويتر محمد عماد

انهال ديفيد بيكهام قائد منتخب إنجلترا السابق بالمديح على جاريث ساوثجيت المدير الفني الحالي لمنتخب الأسود الثلاثة وعلى ما يقدمه من نتائج وأداء حاليًا.

وكان ساوثجيت قد نجح في قيادة إنجلترا لتحقيق المركز الرابع في كأس العالم روسيا 2018، محققًا أفضل إنجاز لبلاد مهد كرة القدم منذ مونديال إيطاليا 1990.

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كما قاد ساوثجيت إنجلترا للتأهل لنصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، كما افتتح مشوار التصفيات المؤهلة ليورو 2020 بانتصارين على التشيك والجبل الأسود بخماسية في كل مباراة.

وعن هذه النتائج قال بيكهام في تصريحاته لشبكة سكاي سبورتس: "لقد كنت متحمسًا لفكرة اختيار ساوثجيت لمنصب المدير الفني لمنتخب إنجلترا الأول بسبب خبرته مع منتخبات الشباب والناشئين ورؤيته لهؤلاء اللاعبين من صغرهم وتطوريهم، أن يصعد بهم للفريق الأول ويقدم هذا الأداء وهذه النتائج فهذا شيء استثنائي".

يذكر أن بيكهام وساوثجيت قد تزاملا سويًا في صفوف المنتخب الإنجليزي، وكان مونديال كوريا واليابان 2002 هي آخر بطولة كبرى يشاركان فيها معًا بقميص الأسود الثلاثة.