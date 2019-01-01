بيكهام: ما حققه زيدان مع ريال مدريد لا يصدق

بيكهام وزيدان يجتمعان في إعلان تجاري جديد ويتحدثان عن سر نجاح الأخير في عالم التدريب

فيسبوك تويتر محمد عماد

اجتمع النجم الإنجليزي المعتزل ديفيد بيكهام مع زميله السابق في ريال مدريد ومدرب الفريق الحالي زين الدين زيدان في إعلان تجاري جديد.

ولعب النجمان سويًا في صفوف الميرنجي لثلاث سنوات، وتربطهما علاقة صداقة يتحدثان عنها في كل مناسبة تجمعهما سويًا.

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كما أن بيكهام قد اعترف في أكثر من حديث أن أفضل من لعب بجواره هو زيدان.

في فيديو مسجل قبل الإعلان عن عودة زيدان لريال مدريد قال بيكهام للمدرب الفرنسي: "ما حققته مع ريال مدريد كمدرب أمر لا يصدق، الفوز بثلاثة ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا شيء لا يصدق".

كما أوضح زيدان عن سر نجاحه في عالم التدريب وقال: "بامتلاك لاعبين مثل نجوم ريال مدريد تزداد فرصك للفوز بالألقاب، أشجع اللاعبين على المبادرة بالهجوم والاستمتاع بكرة القدم، لا يمكن الوصول للمجد في كرة القدم سوى بالتركيز على كرة القدم فقط والعمل الجاد".

يذكر أن مباراة زيدان الأولى مع ريال مدريد في حقبته الجديدة ستكون أمام سيلتا فيجو في الليجا.