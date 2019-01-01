بيكهام يساند سولشار ويحلم بضم ميسي ورونالدو

زملاء الأمس في الملعب عادو ليصبحوا نجوماً خارجه

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أبدى النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام إعجابه بزميله السابق ومدرب مانشستر يونايتد الحالي أولي جونار سولشار والعمل الذي يقدمه مع الفريق.

ونجح سولشار في إعادة مانشستر للخريطة التنافسية منذ توليه المهمة في ديسمبر الماضي خلفاً للبرتغالي جوزيه مورينيو.

وقال بيكهام مع "إي إس بي إن": "أولي وصل لتوه وحصل على احترام اللاعبين بما قدم في الماضي من نجاحات، ما يقوم به كمدرب يحظى باحترام الصغير والكبير".

سولشار: هذه أسوأ مباراة لي كمدرب مع مانشستر يونايتد

🎯 تسديدات مانشستر يونايتد على مرمى وولفرهامبتون 🐺



⏱️ 13' راشفورد

⏱️ 95' راشفورد -الهدف-



🤦‍♂️ pic.twitter.com/2EPwOdOLEh — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 16, 2019

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وواصل: "حصوله على مساندة فيرجسون ساعده وأعطاه الثقة، عندما تحصل على نتائج مثله هذا كبير، أنا أشعر بالفخر لرؤية شخص مثله يفهم النادي ويقوم بشيء كبير هنا".

وفي سياق آخر، تحدث بيكهام مع الجماهير حول ناديه الأمريكي إنتر ميامي والنجوم المرشحين للانضمام: "ميسي ورونالدو؟ هذا صعب، سنرى حول الأمر، لا يزالوا في القمة مع أنديتهم".

وختم: "البعض يظن أن ليو وكريستيانو في ختام المشوار ولكن ما يقدموه حالياً لا يدل على هذا، الجميع يتمنى ولا تعرف ما قد يحدث في كرة القدم".

ولم يشارك بعد إنتر ميامي في منافسات الدوري الأمريكي بانتظار إنهاء الإجراءات الرسمية والاتفاق أو بناء ملعب خاص به.