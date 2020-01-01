بيكهام لنيمار: سأجبرك على التوقيع لإنتر ميامي

ديفيد بيكهام يمازح نيمار ويطلب منه التوقيع على عقد مفتوح مع إنتر ميامي.

أكد ديفيد بيكهام نجم فريق ريال مدريد المعتزل ومالك إنتر ميامي أن فرص كرة القدم في الولايات المتحدة تتحسن كل يوم.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها ضمن حوار أجراه رفقة البرازيلي نيمار وطلب منه خلاله أن ينضم لصفوف فريقه الأمريكي إنتر ميامي.

قال بيكهام: "الولايات المتحدة تمتلك فرصًا كبيرة لأن عدد الرياضات الهامة التي يتم متابعتها بشغف هنا كثيرة للغاية".

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وأضاف: "كرة القدم في الوقت الحالي تتطور بشكل واضح وسريع، وفرصة الولايات المتحدة في وجود نجوم من الطراز الرفيع كبيرة".

وأكمل تصريحات مازحًا: "لذلك سأحاول أن أجعلك توقع على ورقة بيضاء ستكون هي بمثابة عقدك مع ميامي لنقل لمدة عشر سنوات، لكننا لن ندفع لك كثيرًا".

ورد عليه نيمار في نفس المقطع مؤكدًا أنه لا يمانع الانضمام للدوري الأمريكي بعد انتهاء تعاقده مع باريس سان جيرمان.

جدير بالذكر أن نيمار كان قريبًا من مغادرة باريس سان جيرمان خلال الصيف الماضي عائدًا لبرشلونة لولا فشل المفاوضات بين الفريقين.