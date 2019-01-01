بيكهام ينضم لجيل 92 ويشتري أسهمًا في نادي إنجليزي

بيكهام انضم لجيجز وفيل نيفيل وبول سكولز ونيكي بات في نادي سلفورد سيتي

اشترى ديفيد بيكهام، أسطورة مانشستر يونايتد، 10% من أسهم نادي سالفورد سيتي الإنجليزي لينضم إلى رفاقه في جيل 1992.

ريان جيجز وبول سكولز ونيكي بات وفيل نيفيل وشقيقه جاري يمتلكون 50% من أسهم النادي قبل أن ينضم لهم بيكهام.

وأعلن فريق سالفورد سيتي في بيان رسمي حصول رئيس نادي إنتر ميامي الأمريكي على 10% من أسهم رجل الأعمال بيتر ليم ليصبح جيل مانشستر يونايتد الذهبي يمتلك 60% من النادي وبالتالي حق الإدارة.

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بيكهام يمتلك نادي إنتر ميامي الأمريكي الذي لم يلعب بعد في الدوري الدرجة الأولى.

ولا يعد النجم الإنجليزي أول من يشتري نادي رياضي، فمنذ أيام أعلن جيرارد بيكيه شراء فريق أندورا الكتالوني.

ويمتلك الظاهرة رونالدو فريق ريال بلد الوليد كما اشترى باولو مالديني أسهمًا في فريق أمريكي.