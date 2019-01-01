بيكنباور وكلوب يتبادلان المديح في أعقاب تفوق ليفربول على بايرن

كلوب قاد ليفربول لإقصاء مواطنه بايرن من دوري الأبطال

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أبدى أسطورة ألمانيا وبايرن ميونخ إعجابه بيورجن كلوب، مدرب ليفربول، في أعقاب نجاح الأخير وفريقه بالعبور لربع نهائي دوري الأبطال على حساب البافاري.

وفاز ليفربول بثلاثة أهداف لواحد في إياب دور الستة عشر لدوري الأبطال ليؤمن عبوره لربع النهائي بعد سابق تعادله سلباً في الذهاب.

وقال بيكنباور مع "سكاي": "أتمنى أن يدرب كلوب يوماً ما بايرن ميونخ، سيكون هذا بمثابة الحدث الأبرز".

وأضاف: "يورجن هو أول ألماني يشرح ما هي كرة القدم السريعة ويطبقها".

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💢 ماذا قدم محمد صلاح أمام @FCBayernAr ؟ pic.twitter.com/Esbkg2Zssd — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 14, 2019

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وعلق كلوب على إشادة بيكنباور بعد المباراة مع المراسلين قائلاً: "فرانز كان قدوتي، وعندما يتحدث عني بإيجابية أشعر بالسعادة، وكذلك والدتي".

وكان كلوب قريباً من قيادة بايرن في 2008 بحسب تصريحات له ولمسؤولي النادي الذي اختار تعيين يورجن كلينسمان بالنهاية.

ويتصدر بايرن ميونخ حالياً ترتيب البوندسليجا بالمشاركة مع بوروسيا دورتموند بعد مرور 25 جولة.