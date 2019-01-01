بيكنباور: شتيجن رائع لكن نوير سيظل الحارس الأول لألمانيا

فرانز بيكنباور نجم منتخب ألمانيا المعتزل يشيد بكل من مانويل نوير وتير شتيجن وبما يقدماه من أجل الفريق في الفترة الماضية، ويؤكد أن نوير الأفضل.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أشاد أسطورة المنتخب الألماني فرانز بيكنباور بكل من مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ ومارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى برشلونة وبما يقدماه مؤخرًا.

جاء هذا في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة "TZ"وأكد خلالها على إعجابه الكبير بما يقدمه شتيجن من مستويات مع البلاوجرانا في السنوات الأخيرة.

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وقال بيكنباور: "مانويل نويل سيحاول أو يستعيد مستواه ليظل الحارس رقم واحد في المنتخب الألماني، أثق في ذلك بشكل كبير، لكن تير شتيجن لن يتراجع".

وأضاف أورليتش حارس ممرى بايرن الثاني: "منتخب ألمانيا لم يعاني أبدًا من مشكلة في حراسة المرمى، الآن لدينا مانويل نوير ومارك أندريه تير شتيجن وكلاهما يعطيان الفريق كل شيء".

وأكمل: "أعتقد أن نوير يملك إمكانيات أكبر من شتيجن، خاصة وأنه يمتلك خبرة أوسع في أكثر من بطولة ولسنوات عديدة ماضية كان متواجدًا".

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جدير بالذكر أن كل من نوير وشتيجن كانا قد شاركا في تعادل منتخب ألمانيا بهدف لمثله في مباراة ودية بالأسبوع الماضي، حيث لعب كل منها لشوط.