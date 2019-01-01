بيكفورد يكشف سر تألقه اللافت مع المنتخب الإنجليزي

وكيف حافظ على تقدم الإنجليز أمام بلغاريا في لقطة منعرج المباراة؟

أطلق الحارس الدولي الإنجليزي جوردان بيكفورد، العنان لنفسه، بعد ظهوره الـ20 بألوان الأسود الثلاثة، في مباراة السبت ضد بلغاريا، التي جرت على ملعب "ويمبلي"، وانتهت بفوز أصحاب الأرض برباعية نظيفة، في التصفيات المؤهلة ليورو 2020.

وتقمص حارس سندرلاند السابق، قفازة الإجادة، بالحفاظ على نظافة شباكه، بتصدي هوليودي من واندرسون مع بداية الشوط الثاني، ما أبقى على تقدم منتخب بهدف نظيف، قبل أن يُضيف هاري كين هدفين آخرين من توقيعه الشخصي وآخر من توقيع رحيم ستيرلينج.

وبعد المباراة قال لموقع ناديه إيفرتون الرسمي "إنه لأمر رائع أن نذهب بعيدًا في الوقت الذي كنا نُحسّن أداء إيفرتون. إن كل شيء بالنسبة لي يبدأ بعملي مع إيفرتون، وعندما تسير الأمور على ما يرام مع النادي، لا يتبقى سوى الاعتناء بنفسك".

وأضاف "مع المنتخب الإنجليزي أخوض منافسة رائعة مع لاعبين ذوي جودة عالية"، مضيفًا بشأن التصدي الذي حافظ على تقدم المنتخب الإنجليزي "ما فعلته أنني أغلقت الزاوية ووثقت في نفسي لإنقاذ الفرصة من واندرسون، وكان إنقاذًا مهمًا لأنها ساعدنا على الحفاظ على تقدمنا".

ها هو يظهر ويسجّل 🚀🌟 pic.twitter.com/UhtBrbHv3j — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 7, 2019

وختم حديثه "ما زالت أركز على الحديث والتأكد أنني أرتب كل شيء أمامي، هذا يبقيني في المباراة والسبب الذي يجعلني أتحدث دائمًا، وأنا ما زلت أتعلم الهدوء وأظهر أنني لست منزعجًا من ذلك (التحضير من الخلف)، وذلك لأنني لدي القدر على القيام بذلك".

الجدير بالذكر أن الفوز أعاد المنتخب الإنجليزي لصدارة مجموعته الأولى بالوصول للنقطة التاسعة، بفارق نقطة عن الحصان الأسود منتخب كوسوفو، قبل مباراتهما معًا، المقرر لها مساء الثلاثاء المقبل في لندن.